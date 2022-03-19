Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила, что Украина не может быть привлечена к ответственности Владимира Путина. Он, как президент, имеет функциональный иммунитет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовому изданию ВВС. "Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник ХХІ века. Можем ли мы начать процесс у него есть функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", — отметила Венедиктова. Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде. Напомним, Великобритания обвинила Россию в использовании переговоров для перегруппировки своих оккупационных войск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.