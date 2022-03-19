Украинские военные уничтожили ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Она была ликвидирована "Стингером" неподалеку от Попасной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ. "Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У"! Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", — говорится в сообщении. Отметим, украинская противовоздушная оборона продолжает уничтожать вражескую авиацию, за минувшие сутки 18 марта сбила, по меньшей мере, 12 воздушных целей российских оккупантов. Напомним, по состоянию на 19 марта в ходе боевых действий в Украине российские войска потеряли около 14 400 человек личного состава. Также подтверждено уничтожение 95 самолетов. Напомним, война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.