Заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на заявление бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса по поводу переговорных позиций Украины и России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UA вместе. "То, что война изнуряет нашего врага, это совершенно точно. Враг планировал за 30 дней по максимуму реализовать свою операцию, поэтому у них действительно ресурс был рассчитан на этот период", – рассказала Маляр. Однако представительница Минобороны уверена, что списывать РФ рано и неправильно с точки зрения защиты государства. Сейчас Украина должна быть готова ко всем возможным сценариям. "Но то, что российским войскам на территории Украины был нанесен большой ущерб и они понесли огромные потери – это так. То, что они ищут пути пополнения личного состава, техники, обращаются за помощью к другим странам, свидетельствует о том, что им сложно" , – добавила Маляр. Кроме того она назвала важным подрыв экономического положения России санкциями. Однако имеющийся ресурс пока позволяет РФ держаться на плаву, и это понимают в Украине. Накануне генерал Ходжес спрогнозировал утрату Россией ресурсов для войны через 10-12 дней. После этого российские власти будут пытаться "заморозить" конфликт, но Украина может использовать эти обстоятельства в переговорах. Напомним, что Командование воздушных сил подтвердило удар РФ по составам в Ивано-Франковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.