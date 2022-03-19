Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир немедленно остановить Россию, наказать ее сейчас. Пока другие агрессоры в мире не начали войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале. "Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", — отметил Зеленский. Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон уверен, что в случае поражения Украины Россия быстро найдет новые захватнические цели. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабную войну в Европе. Он призвал быть к этому готовым. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае проигрыша Украины в войне с Россией, следующей жертвой российской агрессии будет Литва. Напомним, война РФ против Украины длится 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.