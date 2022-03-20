Украинцы покидают свои дома из-за разрушительной войны России против Украины. Таких уже насчитывается 10 млн. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter. "Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал он. Отметим, РБК-Украина создала подборку полезных ссылок для украинцев за рубежом, где можно узнать о работе, жилье и помощи. Напомним, война России против Украины длится 25-й день. Стало известно, как прошла эта ночь в разных регионах нашей страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.