В воскресенье, 20 марта над Винницкой областью украинские военные продолжают защищать небо. ВСУ в очередной раз сбили ракету оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram. "В Винницкой области спокойно. Активных боевых действий не ведется. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Винницкой областью. Только что сбита российская ракета", — заявил он. Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 25-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.