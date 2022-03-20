Российские кафиры готовят провокацию по маршруту ранее утвержденного гуманитарного коридора из Харькова в Малую Роган. Вражеские войска хотят захватить колонну и заменить путь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук. "По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", — отметила Верещук. Напомним, сегодня в Украине работают 7 гуманитарных коридоров. В частности, из Харькова в Роган и Новую Роган должна выехать гуманитарная помощь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.