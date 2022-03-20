С начала войны на территории Украины, русская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оккупант потерпел фиаско. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

По словам Подоляка, первой причиной фиаско второй армии мира является то, что все штабная аналитика оккупанта выстроена на тезисах их пропаганды.

Другая же причина – высокая смертность среди высочайшего командования России. Армия потеряла шесть ключевых генералов: командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева; генерал-майор, командир 141 моторизированного полка Национальной гвардии Тушаев; генерал-майор первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа Герасимов; генерал-майор командующий 29-й армией Восточного военного округа Колесников; генерал-майор заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа Суховецкий; генерал-майор командир 150-й мотострелковой дивизии Митяев.

"Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Саватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры", — добавил Подоляк. Как отметил советник главы ОП, Россия воюет количеством и крылатыми ракетами и совершенно не готова к войне. "Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях", — отметил Подоляк. Все эти факторы деморализуют кафиров, в связи с чем дальше их ожидает только массовая смерть. Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.