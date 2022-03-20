Украинская разведка обнародовала имена и фамилии российских военнослужащих, совершающих военные преступления против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР. Разведка обнародовала список захватчиков 31 истребительного авиационного полка из воинской части №75391 (город Миллерово Ростовской области). Кроме фамилий и имен российских военных, которые бомбят украинские города и села, в список также попали данные их родственников. Всего перечень состоит из 161 человека. Все они так или иначе причастны к военным преступлениям против Украины. "За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении. Просмотр полного списка можно просмотреть по ссылке. Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину. Также мы писали, что разведка РФ стала понимать, что им не захватить власть на оккупированных территориях Украины. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!