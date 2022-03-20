В одной из самых горячих точек Украины – городе Изюм, отныне своя Чернобаевка. ВСУ устраивают оккупантам День сурка в блок-поста на одном из выездов. Об этом сообщили в Изюмском горсовете. "Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские кафиры в очередной раз пытаются возвести свой блок-пост у поста полиции на выезде из города, но Вооруженные Силы Украины то и дело отправляют их там в ад", — говорится в сообщении. Генерала пока еще не ликвидировали, однако полковник инженерных "войск" уже отправился на родину игру Zом-200. Смотрите на видео ниже работу точную работу наших Вооруженных сил: Напомним, что украинские военные разгромили технику российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном уже в шестой раз. Интернет наполнился мемами на эту тему. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!