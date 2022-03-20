Все четыре крупнейшие нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford прекратили инвестиции в Россию. Последней стала швейцарская Weatherford. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании. "После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили какие-либо новые инвестиции или развертывание новых технологий в России. У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России", — говорится в сообщении. Ранее американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или приостановили сделки в России. Это явилось результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину. Затем к ним присоединилась Baker Hughes. Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также серией запретов Европейского Союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.