Под Сумами разбита очередная колонна оккупантов. Украинские защитники уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север". "Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома", — говорится в сообщении.

Фото: ВСУ уничтожили под Сумами очередную колонну российских оккупантов (facebook.com/kommander.nord) Напомним, вчера под Тростянцем ВСУ разбили большую колонну российских войск, большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев. Война России против Украины длится 25-й день. Стало известно, как прошла эта ночь в разных регионах нашей страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.