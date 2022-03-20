Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады. Сообщается, что Зеленский подписал законопроект №7168, согласно которому срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток. Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государственных гарантиях учителям и так далее. Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться: обязательная трудовая обязанность отчуждения личного имущества ограничение на передвижение комендантский час запрет на торговлю оружием и алкоголем запрет на массовые мероприятия и забастовки ограничения работы средств связи и интернета запрет военнообязанным менять место жительства Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что Украина не сможет отказаться от курса на вступление в НАТО по требованию России во время военного положения, поскольку при данном правовом режиме запрещено вносить изменения в Конституцию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.