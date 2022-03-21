Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск российской прокуратуры о признании американской компании Meta "экстремистской". Таким образом на российской территории запрещены социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазон". Среди претензий к Meta назывались публикации в 2016 году фото Адольфа Гитлера в Instagram, игнорирование требований об удалении призывов к "массовым беспорядкам" накануне выборов, а 11 марта компания временно снимала запрет на призыв к насилию в отношении граждан России. Согласно решению суда, иск по Meta удовлетворен. Решение о блокировке Facebook и Instagram вступает в силу немедленно, на мессенджер WhatsApp эта мера не распространяется. Напомним, на территории России начали блокировать Instagram еще 13 марта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.