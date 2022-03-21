Министерство иностранных дел Украины опубликовало список крупнейших компаний, решивших остаться в России. В списке 50 известных брендов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД. В частности, по состоянию на 21 марта полностью или частично остаются в России 50 компаний. Мы в очередной раз призываем эти компании прекратить деятельность в РФ. Сообщается, что каждый товар, который компания снабжает, производит или продает на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет страны-агрессора.

Список компаний, оставшихся на российском рынке (facebook.com/UkraineMFA) Ранее мы сообщали, что все четыре крупнейших нефтесервисных компании прекратили инвестиции в Россию. Также мы писали, что Bosch прекращает поставки автозапчастей в Россию. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!