Российского военного атташе вторично вызвали в Министерство обороны Великобритании. В частности, из-за войны России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. Второй постоянный заместитель Министра обороны Британии Лоуренс Ли решительнейшим образом выразил протест против постоянных и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц. Он также напомнил российскому атташе о его обязательствах по Женевской конвенции, заявив, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Ли предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений и повторил требование Великобритании к РФ немедленно вывести свои войска из Украины. Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 26-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.