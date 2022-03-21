Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционные платформы — При жизни" и других политических партий. Дело будет рассматриваться Окружным административным судом Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири. "По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", — отметила он. По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудима ОАСК. Деятельность каких-либо партий временно запрещена: "Оппозиционная платформа — При жизни" "Оппозиционный блок" "Партия Шария" "Государство" "Левая оппозиция" "Прогрессивная социалистическая партия Украины" "Социалистическая партия Украины" "Социалисты" "Наши" "Блок Владимира Сальдо" Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.