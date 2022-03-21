Российские кафиры убили Бориса Романченко, пережившего нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Мужчина погиб в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Gedenkst&Tten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Как сообщил внук, мужчина проживал в многоэтажке в Харькове.

"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора", — пишет пресс-служба. Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция — в текстовом онлайне РБК-Украина. Смотрите на канале РБК-Украина в Telegram.