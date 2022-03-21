Министерство инфраструктуры заявило, что из-за российской военной агрессии ряд портов временно не работают. Речь идет, в частности, города Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры. Порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск, Херсон временно не работают. Вход/выход судов временно невозможен; Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход/выход судов временно невозможен; Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход/выход судов временно невозможен; Как отметили в ведомстве, по вопросам работы дунайских портов, необходимо обращаться в администрации соответствующих портов или центральную диспетчерскую ГП "АМПУ" по тел.:+380674826486. Речная инфраструктура Шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного Россией. Моряки Процедура дипломирования моряков осуществляется в городах Одессе и Измаиле. Как указывают в ведомстве, более подробная информация предоставлена в Телеграмм-канале Морричсервиса. Отмечено, что выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен. За подробной информацией необходимо обращаться в соответствующие филиалы ГП "АМПУ". "Вопрос возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных Интернет-ресурсы Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта", — добавляют в сообщении. Война России против Украины длится уже 26-й день. Обо всем, что происходит в стране и мире – читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.