Силовые органы Беларуси начали задерживать граждан за съемку военной техники. Их обвиняют в содействии экстремизму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТу. По данным следствия, 33-летний пинчанин 27 февраля связался с администраторами Telegram-канала, который в Беларуси считают экстремистским. Мужчина передал фото и видео с передвижением военной техники. "Установлено, что подозреваемый, подвергшись деструктивному влиянию Telegram-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram-каналов", — говорится в СМИ. Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что отведут войска от границы с Украиной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.