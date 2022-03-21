Водопроводные сети в Харькове наполняются водой после возобновления работы насосных станций коммунального предприятия "Харьковводоканал". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Общественное Харьков". Коммунальщики сумели восстановить водоснабжение города в непростых условиях. Вместе с тем из-за низкого давления в отдельных районах Харькова жителей города просят делиться водой с соседями. "Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" сообщает, что после устранения повреждения на ЛЭП насосные станции предприятия снова работают в плановом режиме, сети водоснабжения наполняются водой. Водоснабжение части домов осуществляется с пониженным давлением", — заявили в предприятии. К слову, бывший узник нацистских концлагерей погиб в результате российского удара по Харькову. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.