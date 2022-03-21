Сеть супермаркетов "АТБ" с начала военных действий начала временно закрывать магазины по всей территории Украины. На данный момент в Киеве работает 34 опорных супермаркета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АТБ. "В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой существуют существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ". С учетом этих обстоятельств компания сформировала перечень опорных магазинов, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости", — говорится в сообщении. В настоящее время опорные супермаркеты работают в Киеве и области, Черниговской, Черкасской областях, а также Харькове, Сумах, Николаеве. С перечнем работающих магазинов сети "АТБ" можно ознакомиться по ссылке. Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 26-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.