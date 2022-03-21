В Вооруженных силах России военнослужащие продолжают отказываться от участия в военной кампании против Украины, в частности, процесс имеет массовый характер в 155-й отдельной бригаде морской пехоты ВС РФ (Владивосток, Приморский край).

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

«Продолжаются массовые отказы личного состава ВС РФ принимать участие в боевых действиях против Украины. К примеру, из запланированных к перемещению из пункта постоянной дислокации 132 военнослужащих 155 отдельной бригады морской пехоты (военная часть 30926, место дислокации — Владивосток Приморского края) согласились лишь 43. Около 60 отказались еще во Владивостоке, остальные на территории Беларуси», — заявил он.

«Всего отказы принимать участие в боевых действиях против Украины с начала войны написали около 220 военнослужащих бригады. На территории Украины уже погибло около 50 и ранены около 110 военнослужащих 155 отдельной бригады морской пехоты. Кроме того, часть военнослужащих считаются пропавшими без вести», — подытожил Александр Данилюк.

