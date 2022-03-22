Министерство финансов на аукционе 22 марта разместило военные облигации на сумму более 6 млрд. гривен. Проданы ОВГЗ со сроком погашения 2 месяца и 1 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина. По данным пресс-службы, 2-месячные облигации проданы на 1,159 млрд гривен со ставкой 10% годовых. Облигации на 1 год проданы на 4,878 млрд. гривен со ставкой 11% годовых. Напомним, по состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн и 742 тысяч долларов. Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет привлечено более 20 млрд. грн. и почти 12 млн. долларов. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.