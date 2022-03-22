Журналистка проекта hromadske Виктория Рощина освобождена из плена российских оккупантов. Она направляется в Запорожье, где ее ждут родные. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на hromadske. За несколько часов до увольнения анонимные Telegram-каналы начали распространять видео, в котором Рощина отказывается от претензий к российским спецслужбам. В то же время она говорит о якобы спасении ими своей жизни. "Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", — говорится в сообщении. Связь с Рощиной исчезла более недели назад, когда она поехала в Мариуполь через Бердянск. Ее коллеги предполагали, что за угоном стоит российская ФСБ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.