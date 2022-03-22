Президент Польши Анджей Дуда представит НАТО предложение о введении миротворческой миссии в Украину. С соответствующим предложением он выступит на саммите Альянса, который состоится 24 марта в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание kronika24.pl. "Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение о миротворческой миссии в Украине", — говорится в сообщении. В то время как заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил СМИ, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине "может через неделю, а может, через месяц станет возможна". Напомним, уже в этот четверг, 24 марта, в Брюсселе должен пройти внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным нападением России на Украину, а заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта. Ранее РБК-Украина писала о том, что вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выступил за отправку миротворческой миссии в Украину. Однако официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину. По его словам, это красная линия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.