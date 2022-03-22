С начала войны на территории Украины отношения между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и разведкой оккупантов стремительно ухудшились. Все из-за провала со стороны российских военных в начале боевых действий. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

В частности, уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах по разведывательному подразделению ФСБ: генерала Сергея Беседа и другого офицера спецслужбы был допрошен и посажен под домашний арест; заместителя начальника национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали кафиры, а в Кремле всем винят именно разведку.

Как отметил Солдатов, Путин придерживается своих убеждений по Украине и постоянно транслирует их в России и за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости – большой вызов, на который никто не решается.

Также Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам "знает" больше об Украине, чем все остальные.

"Среди всех людей в аппарате безопасности он, очевидно, прислушается только к министру обороны Шойгу и еще может к секретарю Совета безопасности Патрушеву", — добавил Солдатов.

Эксперт был удивлен тем, что Россия отправила в Украину Национальную гвардию, поскольку действительно рассчитывала на то, что в нашей стране им придется лишь, якобы, подавлять протесты среди "националистических банд".

"Виновники бойцы спецназа Нацгвардии, которые неправильно воюют, а еще люди в ФСБ не подготовили пророссийское подполье и Нарышкин подал ему неправильный отчет. Что-то в таком духе", — заявил Солдатов, описывая обвинения Кремля. Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.