Украинская разведка получила список военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (воинская часть 58198), совершающих военные преступления против народа Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР. Отмечается, что всего в список вошли 966 человек. "За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении. В список командования вошли: Командир полка подполковник Ланин Денис Александрович; Подполковник Соловей Константин Николаевич; Заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович; Помощник командира полка по физической подготовке – начальник физической подготовки Капитан Горин Александр Владимирович; Старший офицер Королев Роман Сергеевич. Кроме того, с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Ранее мы сообщали, что разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине. Напомним, война РФ против Украины длится 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!