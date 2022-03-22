В рамках реализации санкций против России в Польше заморожены активы в 33 млн долларов. Но при нынешнем законодательстве их нельзя конфисковать в пользу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на money.pl. Как заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, для передачи замороженных средств Украине необходимы изменения в польскую конституцию. Хотя оппозиция считает иначе и предлагает конфискацию на основе антитеррористического закона. "Эта информация неправдива, поскольку в нынешнем правовом государстве вы можете заморозить имущество, но не можете его конфисковать. Статья 46 конституции касается конфискации, но в случае возбуждения уголовного дела. Это нечто совсем другое, чем конфискация в пользу казны, регулируемая специальными конституционными положениями ", – заявил он. Он также подчеркнул, что к изменениям в конституцию нельзя передать замороженные средства жертвам нападения России на Украину. Ранее сообщалось, что Франция не планирует передавать Украине замороженные активы Центрального банка Российской Федерации на 22 млрд евро. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.