Российские кафиры во время ухода могут минировать территории и населенные пункты. Граждан Украины предупредили о возможной опасности и призывали быть осторожными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны. "Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.", — говорится в сообщении. Отмечается, что в городах кафиры могут распространять заминированные предметы, составляющие некую ценность — мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и т.д. Кроме того, зафиксированы случаи минирования тел погибших и разложения растяжек в лесах и селах. В Управлении государственной охраны объяснили, что делать в случае обнаружения опасного предмета: ни в коем случае не трогайте его; немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102); предупредите прохожих о возможной опасности; отойдите как можно дальше от подозрительного предмета; дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета. Напомним, российские кафиры обстреляли Бровары Киевской области, а один из снарядов повредил завод. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.