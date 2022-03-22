Российские войска обстреляли автозаправочную станцию в Николаеве. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел вчера в Корабельном районе Николаева. После обстрела на заправке возник пожар.

«Известно, что от полученных ран, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин, 1 женщина пострадала. До прибытия спасателей каретой скорой медицинской помощи она была доставлена в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.