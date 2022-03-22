Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию имущества агрессора на территории нашей страны. Его общая стоимость составляет около 35 млн. гривен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

"В условиях войны, Бюро экономической безопасности Украины направляет свою деятельность, в первую очередь, на выявление и установление субъектов хозяйственной деятельности, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Белоруссии, установление активов этих стран, а также остановка деятельности предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с Россией и Беларусью, в том числе путём перемещения контрабандных товаров", — пишет прессслужба.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники БЭБ установили имущество одного предприятия агрессора. Речь идет о 29 вагонах для транспортировки сжиженного газа, стоимостью которого составляет более 35 млн гривен.

В настоящее время, по инициативе БЭБ, идет процедура национализации имущества.

Также в Ивано-Франковске были установлены 2 железнодорожных вагона, которые использовали для доставки ТМЦ из России. После подтверждения владельца БЭБ также инициирует национализацию.

Фото: в Украине инициировали национализацию российского имущества на 35 млн гривен (esbu.gov.ua) Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.