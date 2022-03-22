Министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Венгрия имеет неоднозначную позицию в войне России против украинцев. В частности, это вызывает неприятное удивление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещука. По ее словам, даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как официальное руководство Венгрии. "Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично", написала она. Верещук рассказала, что Венгрия не поддерживает санкции против России и не пропускает оружие от других стран через свою территорию. Она отметила, что впоследствии риторика официального Будапешта станет откровенно пророссийской. "Что это? Хочется дешевого российского газа? Может ли нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?", — сказала Верещук. Однако отмечается, что в Венгрии не удастся наживаться на проблемах Украины. К тому же во время Второй мировой страны уже сделала неправильный выбор. Ранее мы сообщали, что Венгрия против эмбарго на газ из РФ и закрытия неба над Украиной силами НАТО. Напомним, война РФ против Украины длится 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!