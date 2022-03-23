По состоянию на 28 день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Донецкой области российские военные продолжают обстреливать города и жилые массивы, где находятся гражданские. Так, от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, 3 детей получили ранения.

17 марта 2022 года российскими оккупантами на глазах у 14-летнего сына был безжалостно убит отец многодетной семьи. Парень получил ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области, где проживает семья, ведь дома семьи почти две недели не было газа, света и воды.

Вечером 22 марта 2022 вражеский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Трое погибших, двое из них – дети.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

В Кремле готовят блокировку силами «Росгвардии» движения по Крымскому мосту в сторону России, хотят остановить поток беглецов под видом борьбы с украинскими диверсантами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла свыше 15 тысяч солдат, 1,5 тысячи бронированных машин и сотни танков.

Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи.