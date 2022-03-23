Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание украинцев на интересный факт — из российской информационной повестки исчезли: министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерия Герасимова.

Об этом он пишет в Telegram.

«Исчезли. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включая глав спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина. Также исчезли из обязательных протоколов. Громче, чем обычно, молчат экономисты — премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства», — заявил он.

Журналистам показываются только глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Путина Дмитрий Песков:

«Остался только Лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое … Песков, периодически искренне верящий, что все «по плану спецоперации» и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии «после». Интересная тишина».