Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал одобрить закон об освобождении от пошлин и НДС импорта ввозимых предприятиями товаров. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, ввозимые гражданами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Данилу Гетманцеву. Кроме того, законопроект №7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов. Закон также предусматривает — продление с трех до шести месяцев срок, в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана; — освобождение от НДС сделки по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп; — освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.