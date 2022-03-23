Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перевод Россией расчетов за газ в рубли. Он считает, что это второй шаг к эскалации мирового конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter. "РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от долларов и евро, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый — угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь" , – отметил советника главы ОПУ. Напомним, Владимир Путин приказал "Газпрому" перейти на рублевый расчет. Теперь европейские страны должны платить за российский газ рублями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.