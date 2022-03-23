Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своим полномасштабным вторжением в Украину, состоявшемся 24 февраля, перечеркнула значение слова "диалог". По его словам, теперь правды нужно добиваться на поле боя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в парламент Франции. Зеленский заявил, что когда переговоры в нормандском формате, в которой одной из сторон была Россия, давали результат, была надежда, что диалог с Кремлем поможет урегулировать конфликт. "В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто пытался затягивать процесс, кто хотел все сорвать, но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат – это было как глоток свежего воздуха, как надежда, что разговор с РФ может помочь, что руководство России можно убедить словами, чтобы Москва выбрала мир, — заявил он. Президент подчеркнул, что 24 февраля Россия перечеркнула все усилия, достигнутые в рамках "Нормандии". "Но наступил 24 февраля – день, который перечеркнули все усилия. Всех нас. Перечеркнул значение слова диалог, все было разбомблено российскими войсками. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя", – заявил Зеленский. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.