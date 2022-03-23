В Кремле готовят блокировку силами «Росгвардии» движения по Крымскому мосту в сторону России, хотят остановить поток беглецов под видом борьбы с украинскими диверсантами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка подтверждает информация о подготовке блокировки движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.

Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных «террористических атак».

Таким образом, отмечают в разведке, путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах «беглецов» члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

«Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, ныне незаконно находящихся на полуострове и начинающих понимать неуверенность своего правового статуса», — констатируют в разведке.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла свыше 15 тысяч солдат, 1,5 тысячи бронированных машин и сотни танков.

Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи.