Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по поводу переговоров между Украиной и РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля. "В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике продолжающихся переговоров российских и украинских представителей", – говорится в сообщении. Путин во время беседы с Шольцом озвучил принципиальные позиции РФ на переговорах. Разъяснения этих позиций Кремля в контексте урегулирования военного конфликта пока нет. Напомним, что Германия близка к передаче Украине 1700 единиц зенитного комплекса "Стрела". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.