В Мариуполе российские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

По словам председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было — там оставались лишь копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В то же время в здании хранились оригиналы работ Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса. Их судьба сейчас неизвестна. Фонд музея насчитывал примерно 2 тысячи экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.