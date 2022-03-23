Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи:

«Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым. Это первое. Второе — мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста и мы его обязательно построим после нашей победы», — отметил Чаус.

