В сети показали, как чеченские бойцы, воюющие на стороне Украины против российского захватчика, избивают оккупантов под Киевом – в районе Бучи и Гостомеля. Кадры, опубликованные на YouTube-канале сына президента Ичкерии Аслана Масхадова. Заметим, что речь идет о бойцах Международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура. "Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом, который происходит с молчаливого согласия президента России Путина. Объединившись вместе, мы становимся единым целым, потому что единство является нашей силой", — говорится в описании видео. "Мы публикуем этот документальный видеоматериал с образовательной целью, чтобы рассказать людям правду, какова она на самом деле", — добавили авторы. Также есть видео, в котором чеченские бойцы говорят, что "дали порцию свинца" российским кафиров под Киевом, которых там было около 200 человек. При этом чеченцы уничтожили три российских танка. Что известно о БШМ Этот батальон является добровольческим вооруженным формированием, которое с 2014 года участвует в российско-украинской войне на стороне Вооруженных сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из РФ после российско-чеченских войн. Батальон под командованием Муслима Чеберлоевского (псевдо) назван в честь первого имама Кавказа, лидера кавказских горцев в конце XVIII века, активно боровшегося против оккупации Чечни Российской империей. Сейчас бойцы батальона имени Шейха Мансура, как и воины батальона имени Джохара Дудаева, наводят больше страха на так называемых "кадыровцев" и их вожака. Добавим, что Гостомель и Буча пока полностью под оккупацией. Вместе с тем, 23 марта стало известно, что эти города, а также Ирпень взяты в кольцо бойцами ВСУ. То есть, у российских захватчиков есть только два выхода – сдаться или погибнуть. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!