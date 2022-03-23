Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину. По его словам, альянс не будет отправлять свои войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию. "НАТО не участвует в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта… НАТО не будет посылать войска в Украину… Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", — отметил Столтенберг. При этом он не стал оценивать возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не вовлекая в нее сам альянс. Напомним, ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда на саммите НАТО предложит ввести миротворческую миссию альянса в Украину. Также сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу обсудит вопросы миротворческой миссии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.