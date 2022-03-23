Кремль продолжает кормить россиян рассказами о том, что российские военные не стреляют в украинских гражданских. Более того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что они помогают гражданским.

Его цитирует «РИА Новости».

«Россия не верит генпрокуратуре Украины. Российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им», — заявил он.

Очередной раз Песков повторил выдержки из «кремлевских методичек» об «украинских националистах», которые используют мирных жителей в качестве «живого щита».

Напомним, Украина обладает достаточным количеством доказательств зверств российских военных. Например, в городе Кременная оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек.

По состоянию на 28 день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей.

В Кремле готовят блокировку силами «Росгвардии» движения по Крымскому мосту в сторону России, хотят остановить поток беглецов под видом борьбы с украинскими диверсантами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла свыше 15 тысяч солдат, 1,5 тысячи бронированных машин и сотни танков.

Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи.