Испытывать беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором – нормально. Это приемлемая реакция нашей психики и организма на сложившуюся ситуацию. Как же сохранить эмоциональное равновесие в самое сложное для страны время? Об этом сообщили в Минздраве. Чтобы минимизировать последствия стресса, врачи рекомендуют: Сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Потреблять только достоверную информацию из официальных источников. Просматривать новости 24/7 не стоит. Позаботиться о возможных запасах продуктов и питьевой воде. В частности, попытаться сделать запасы в месте укрытия. Старайтесь при возможности соблюдать режим дня и сна. Не забывать двигаться и при возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности. По возможности быть в связи с близкими. Если таковой нет, и вы в укрытии, – общайтесь и поддерживайте тех, кто рядом с вами. При возможности помогать тем, кто в этом нуждается. Правильно и глубоко дышать, считать вдохи и выдохи, уравновешивая их. Раньше мы писали, что произойдет с вашим организмом, если пить недостаточно воды. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!