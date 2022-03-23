Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в политической поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации". Он призвал Пекин не поддерживать российское вторжение в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По его словам, завтра на саммите стран-членов НАТО будет обсуждена роль Китая в войне, которую Россия ведет против Украины. "Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения вопиющей лжи и дезинформации", — сказал Столтенберг. Он выразил обеспокоенность, что Китай может оказать "материальную поддержку" России. "Я надеюсь, что НАТО убедит Китай выполнять свои обязанности как член Совета Безопасности ООН", — добавил Столтенберг. Напомним, недавно президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Белого дома напомнил, что Пекину грозят последствия в случае помощи России в войне против Украины. Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать частью глобальной системы безопасности, поддержав антироссийскую коалицию. Он призвал Пекин присоединиться к цивилизованным странам. Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 28-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.