С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла свыше 15 тысяч солдат, 1,5 тысячи бронированных машин и сотни танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
личного состава около 15600 человек,
танков ‒ 517 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
артиллерийских систем – 267 ед,
РСЗО — 80 ед,
средства ПВО — 47 ед,
самолетов – 101 ед,
вертолетов – 124 ед,
автомобильной техники — 1008 ед,
корабли/катера — 4 ед,
цистерн с ГСМ — 70,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 42.
Специальная техника – 15.
Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи.