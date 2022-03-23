С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла свыше 15 тысяч солдат, 1,5 тысячи бронированных машин и сотни танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава около 15600 человек,

танков ‒ 517 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,

артиллерийских систем – 267 ед,

РСЗО — 80 ед,

средства ПВО — 47 ед,

самолетов – 101 ед,

вертолетов – 124 ед,

автомобильной техники — 1008 ед,

корабли/катера — 4 ед,

цистерн с ГСМ — 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42.

Специальная техника – ​​15.



Авиация российской армии разбомбила в Чернигове автомобильный мост через реку Десна. Мост соединял город с Киевом. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус говорит, что это не помешает поставкам в город гуманитарной помощи.