В юго-восточном регионе Харьковской области зенитные ракетные комплексы Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских самолета.

Об этом сообщает Воздушное командование «Схід»

«Уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны «приземлили» еще две птички оккупантов, несшие смерть мирным городам», — говорится в сообщении.

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