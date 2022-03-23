Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель под Киевом, но при этом российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

«Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим многие села оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы — тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием. Села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.



Дословно:

«Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України.

Багато сіл в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка. Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь. Російські окупанти вдираються до осель, мародерять , відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.

Немішаєвська громада — нема світла, газу, зв’язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог.

В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка.