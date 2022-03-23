Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель под Киевом, но при этом российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.
Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.
«Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим многие села оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы — тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием. Села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.
Дословно:
«Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.
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